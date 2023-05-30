بعد تحرير المواطن السعودي.. سياسيو لبنان يهنئون الجيش

تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي الذي خطف قبل أيام في لبنان.

وفي هذا السياق، شكر السياسيون اللبنانيون الجيش ومديرية المخابرات على تحرير المواطن السعودي.

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وغرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تحرير المخطوف من الجنسية السعودية بالسرعة التي جرت فيها عمليّة التحرير، إنجاز تُشكر مديرية المخابرات في الجيش عليه ويعيد الطمأنينة على أبواب موسم الصيف الواعد. ومعاقبة الخاطفين بأشدّ عقوبة واجب على الجهات القضائية المختصة، فأبعاد الجريمة هذه بالتوقيت والطريقة أخطر من عملية خطف عادية وبمثابة مؤامرة على الوطن واللبنانيين. حاسبوا ولو مرّة بالسرعة المطلوبة. وإلى الأخوة العرب، لا تعاقبوا لبنان نتيجة أعمال فردية تحصل في كلّ الدول".

ممن جهته، غرد النائب ميشال دويهي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مشكورة الاجهزة الامنية التي قامت بواجبها وحررت المواطن السعودي والتي شكلت حادثة خطفه في بيروت مؤشرا بالغ الخطورة حول مخاطر انكشاف الوضع أمنيا، ويأتي الخطف في مسار متصاعد لتحلل الدولة اللبنانية وأجهزتها وادارتها والتي تتحمل مسؤوليتها المنظومة السياسية الحاكمة ومن وراءها. وانطلاقا من ان الدولة اللبنانية هي المسؤولة حصرا عن ضمان أمن كل القاطنين على الأراضي اللبنانية، نطالب اليوم الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع دائمًا من أجل وضع حد لهكذا انتهاكات خطيرة، على ان تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب عبر الإصرار على توقيف ومحاكمة كامل المتورطين".

بدوره، قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر":"تهنئة من القلب للجيش اللبناني على إنجازه السريع اليوم بتحرير المخطوف سالماً، والمطلوب قطْع رأس الأفعى".

كما هنأ النائب فؤاد مخزومي الجيش عبر حسابه على "تويتر"، فقال: "نهنئ الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على تحرير المواطن السعودي المخطوف وتوقيف عدد من خاطفيه، ونثمن الجهود التي بذلتها في سبيل تحريره والحفاظ على سلامته. سيبقى الجيش صمام الأمان ومظلة الحماية الحقيقية لجميع اللبنانيين والمواطنين العرب المتواجدين على أراضيه".

وحيا النائب كريم كبارة عبر حسابه على "تويتر" الجيش وقال: "تحية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتحريرهم المخطوف السعودي. المطلوب لجم الحالات الشاذة عن منطق الدولة ومحاسبة المرتكبين. ما حصل يمثل تهديداً للأمن وضرباً لمنطق الدولة، ويهدد علاقة لبنان بالبلدان العربية، ويشلّ الحركة السياحية التي نعول عليها بظل الوضع الاقتصادي الراهن".

وايضاً غرد النائب رازي الحاج عبر حسابه على "تويتر": "نثمن جهود وزير الداخلية وقائد الجيش والقوى الأمنية للعمل سريعا على تحرير المواطن السعودي. أما محاولة ضرب العلاقة مع الأشقاء العرب بشتى الوسائل فستبوء بالفشل مهما حاولوا، على أمل أن يتحرر لبنان من خاطفيه".

وعبر "تويتر"، قال النائب وليد البعريني:" أتوجّه بالتحية لقيادة الجيش ومديرية المخابرات ووزير الداخلية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الجهود التي أثمرت تحرير المخطوف السعودي. أشدّد على ضرورة عدم التساهل مع أي خلل أمني يمس استقرار لبنان ويضر بالعلاقات بين لبنان والدول الشقيقة وعلى رأسها".

الى ذلك، غرد النائب نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نهنئ الجيش على تحريره المخطوف السعودي وتوقيف الخاطفين، على أمل أن يكمل بهذه الوتيرة ويلقي القبض على سليم عياش وقاتلي لقمان سليم وهاشم السلمان، وخاطفي جوزيف صادر وخاطفي الدولة والمعتدين على سيادتها".