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لبنان

في أول تعليق له بعد تحرير المواطن السعودي... ماذا قال السفير بخاري؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:37
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بعد قيام الجيش بتحرير المواطن السعودي، قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للـ"mtv" ان : "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة.
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