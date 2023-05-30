في أول تعليق له بعد تحرير المواطن السعودي... ماذا قال السفير بخاري؟

بعد قيام الجيش بتحرير المواطن السعودي، قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للـ"mtv" ان : "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة.

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