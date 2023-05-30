معطيات جديدة عن عملية تحرير المخطوف السعودي.. أين رُصد هاتفهُ؟

كشفت قناة "الحدث" تفاصيل جديدة عن عملية خطف المُواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان، والذي تمكنت مخابرات الجيش من تحريره، اليوم الثلاثاء، خلال عمليّة أمنيّة نوعية تمَّت في منطقة البقاع وتحديداً عند الحدود مع سوريا في منطقة جرماش.

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وبحسب القناة، فإنّ عناصر عسكرية أمنية ولبنانية قادت عدّة عمليات في نفس الوقت وفي ذات المنطقة لتحرير المواطن السعودي"، موضحة أنّ "الجيش توصل إلى المجموعة الخاطفة التي تتمركز في البقاع وتُخطط لعملياتها من هناك".

وأشارت القناة إلى أنّ عملية تحرير المخطوف تمّت في منطقةٍ خطيرة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، كاشفةً في الوقت نفسه أنَّه "تمّ رصد هاتف المواطن السعودي في الواجهة البحرية لبيروت ثمّ في الضاحية ثم في ضهر البيدر وذلك قبل إطفائه".









