24
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤشرات باستمرار الفراغ….. فمن يتنازل اولاً؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
30-05-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح ان هناك تقاربا رئاسيا جديا بين قوى المعارضة وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من دون ان يعني ذلك ان هذا التقارب سيؤدي الى نتيجة ايجابية او الى الاتفاق النهائي والكامل على اسم مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية والمعركة الانتخابية داخل المجلس النيابي ضد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
Advertisement
لكن هذا التقارب بين قوى المعارضة "والتيار الوطني الحر"، وهُم فريق ذو طابع مسيحي بغالبيته، يوحي بأن هناك رغبة شاملة لدى هؤلاء بقطع الطريق على رئيس "تيار المردة" ومنعه من تحقيق تقدم استراتيجي في معركته الرئاسية، وبالتالي انهاء طموحاته للوصول الى القصر الجمهوري. كل هذا الامر حتى لو ادى الى اتفاق على اسم بين المعارضة، لن يؤدي الى تمكنها من ايصاله الى بعبدا ، فالمعارضة لا تملك ولا بأي شكل من الاشكال 65 نائبا وحتى لو امنت هذا العدد لن تتمكن بسبب التوازنات السياسية من ايصال مرشح لا يرضى عنه "حزب الله"، و بالتالي فإن الهدف الاساسي لدى جميع المتفاوضين من المعارضين و"التيار" هو قطع الطريق وإحداث توازن رئاسي في وجه سليمان فرنجية.
هذا الامر يترافق مع تقدم فرنجية و إن بشكل بطيء واقترابه من عتبة ال60 نائباً من دون احتساب نواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" وهذا يعني ان فرنجية بدوره ليس لديه اكثرية نيابية تؤهله ليصبح رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد جلسة الانتخاب، لذلك فإن ما يمر به لبنان سيكون حالة من التوازن السلبي داخل المجلس النيابي.
هذا التوازن السلبي ووجود كتلتين جديتين تدعمان مرشحين مختلفين سيؤدي الى استمرار الفراغ الى مدى بعيد وسيعني ان لبنان سيدخل في اطار كباش رئاسي كبير خطورته انه منقسم بين كتلتين اساسيتين؛
كتلة مسلمة وكتلة مسيحية وهذا سيمنع انتصار اي فئة على الاخرى.
وتعتبر مصادر سياسية متابعة بأن هذا الشكل من الانقسام الرئاسي سيجعل من حالة الفشل السياسي الموجودة في لبنان تستمر لأشهر طويلة بالرغم من كل الضغوطات الغربية والعربية من اجل انهاء الفراغ، وهذا يعني ايضا ان القوى السياسية ستجد صعوبة في التنازل للوصول الى قواسم مشتركة والى حلول وتسويات وسطية تنهي الازمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
10:20 | 2023-05-29
29/05/2023 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
13:40 | 2023-05-29
29/05/2023 01:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
08:46 | 2023-05-29
29/05/2023 08:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
02:38 | 2023-05-30
30/05/2023 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
Lebanon 24
عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان
13:50 | 2023-05-29
29/05/2023 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
07:05 | 2023-05-30
ردٌّ من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على وزير العدل... هذا ما جاء فيه
07:07 | 2023-05-30
"لبنان 24": المجلس الدستوري ردّ الطعون المقدمة بقانون التمديد للبلديات
04:00 | 2023-05-30
ممران إلزاميان للرئاسة.. باسيل وجنبلاط يحكمان المشهد!
07:20 | 2023-05-30
اتّفاق شراكة بين مجموعة BUTEC و ESA Business School
07:17 | 2023-05-30
مصادر إماراتية لـ"لبنان24" تكشف: هل مُنع اللبنانيون من دخول الإمارات؟
06:56 | 2023-05-30
مداهمات وسماع رشقات ناريّة... ماذا يجري في حيّ الشراونة الآن؟
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 14:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 14:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 14:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact