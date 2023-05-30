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لبنان

طقس ربيعي دافئ يرافقنا... الى متى سيستمرّ؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث يتحول تدريجيا الى ربيعي دافئ. ثم يتأثر مساء الجمعة  بمنخفض جوي مصدره شمال مصر يؤدي الى رياح خمسينية محملة بالغبار. 

ملاحظة : معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18و 27 درجة،  اما شهر حزيران فتتراوح بين 22 و 30 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:  قليل الغيوم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل.

الخميس: مشمس صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، اما الرياح فتكون ناشطة و يتوقع ان تشتد مساء بخاصة في المناطق الشمالية 55 كم/س و يتوقع ان تكون محملة بالغبار.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 12 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء احيانا بخاصة على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90  %.

-حال البحر:   مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي:   763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,29

-ساعة غروب الشمس:   19,42
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