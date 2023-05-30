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لبنان

مولوي في اليرزة

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:57
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وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى وزارة الدافاع في اليرزة، للقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون. (الوكالة الوطنية)
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