Advertisement

لبنان

المواطن السعودي في عهدة استخبارات الجيش ... العملية الأمنية مستمرة

Lebanon 24
30-05-2023 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1072314-638210424026405416.jpg
Doc-P-1072314-638210424026405416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" ان المواطن السعودي "مشاري المطيري"، لايزال حتى الساعة موجودا لدى استخبارات الجيش في منطقة الهرمل لاستكمال الاستماع لافادته.
 
ووفقا للمعلومات، يواصل عناصر من الجيش تنفيذ مداهمات متعددة في قضاء الهرمل وحي الشراونة في بعلبك، وقد تمكن من توقيف عشرات المشتبه فيهم والمطلوبين، بالاضافة الى ضبطه كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية والمواد المخدرة ومواد تستعمل في تصنيع الكبتاغون. 
Advertisement
 
وفي اطار متصل، اكدت مصادر امنية لـ"لبنان 24" ان العملية مستمرة بحثا عن المطلوبين والمشتبه بهم في عملية الخطف على ان ينقل المحرر السعودي الى بيروت بعد انتهاء العملية الامنية. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-30
04:00 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
05:05 | 2023-05-30
05:03 | 2023-05-30
04:57 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website