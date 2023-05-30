المواطن السعودي في عهدة استخبارات الجيش ... العملية الأمنية مستمرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان المواطن السعودي "مشاري المطيري"، لايزال حتى الساعة موجودا لدى استخبارات الجيش في منطقة الهرمل لاستكمال الاستماع لافادته.

ووفقا للمعلومات، يواصل عناصر من الجيش تنفيذ مداهمات متعددة في قضاء الهرمل وحي الشراونة في بعلبك، وقد تمكن من توقيف عشرات المشتبه فيهم والمطلوبين، بالاضافة الى ضبطه كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية والمواد المخدرة ومواد تستعمل في تصنيع الكبتاغون.

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وفي اطار متصل، اكدت مصادر امنية لـ"لبنان 24" ان العملية مستمرة بحثا عن المطلوبين والمشتبه بهم في عملية الخطف على ان ينقل المحرر السعودي الى بيروت بعد انتهاء العملية الامنية.