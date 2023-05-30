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لبنان

برّي ينوّه بالجهود التي بُذلت لتحرير المواطن السعودي: لإلقاء القبض على كل متورّط

Lebanon 24
30-05-2023 | 04:43
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نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش وكافة القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، داعياً السلطات الأمنية الى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط.
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