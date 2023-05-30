برّي ينوّه بالجهود التي بُذلت لتحرير المواطن السعودي: لإلقاء القبض على كل متورّط

نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش وكافة القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، داعياً السلطات الأمنية الى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط.

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