جنبلاط أبرق إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهنئًا بإعادة انتخابه

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهنئًا بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية.

Advertisement

وجاء في نص البرقية:"بمناسبة إعادة انتخابكم لولاية جديدة في رئاسة الجمهورية التركية مدتها خمس سنوات، أود أن أتقدم منكم بالتهاني الحارة والعميقة.يمثّل انتصاركم محطةً جديدة في رحلتكم السياسية الطويلة في خدمة تركيا وشعبها.إن الاحترام العميق للمبادئ الديمقراطية في عملية الانتخابات الرئاسية سيشكل بالتأكيد حقبة جديدة لتركيا تحت قيادتكم. ويبقى الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون في صميم استقرار تركيا والمنطقة، ويعزز المصلحة الوطنية التركية.إذ تنتظركم تحديات هائلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أتمنى لكم التوفيق في جهودكم، وأتطلع إلى أن ينعم الشعب التركي بالرخاء والأمن".