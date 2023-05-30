عن مطار بيروت.. كلامٌ مهم من وزير الأشغال

أكّد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على السعي الدائم للعمل على جعل مطار رفيق الحريري الدوليّ أكثر سعة لتزايد أعداد المُسافرين المتوجيهن منه وإليه، وقال: "عملُنا دؤوبٌ لتطوير وتحديث العمليات الأرضية في المطار، ودعوتنا مُتجدّدة للقطاع الخاص الدولي للإستثمار في قطاع الطيران لدينا، وعزمُنا ثابت لجعله مقصداً ومحطة للعبور على حدّ سواء".

كلامُ حميّة جاء خلال مشاركته بمؤتمرٍ في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، حيثُ أكّد أن "لبنان حريصٌ على ثابتتين أساسيتين في عالم الطيران هما: سلامة وأمن الطيران في مطاره وأجوائه وفقاً للمعايير الدولية المُعدّة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، وكذلك من خلال حرصه الدائم على تطوير قدرات العنصر البشري المُتخصص لديه".