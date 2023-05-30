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لبنان
مولوي التقى قائد الجيش: نُثمّن الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان
Lebanon 24
30-05-2023
|
05:05
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، وهنأ الوزير مولوي قائد الجيش على تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، مثمّناً الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي. كما اشاد بحسن التنسيق بين الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة لبنان واستقراره.
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