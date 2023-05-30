ناشطون يكشفون صورة السعودي الذي خُطِف في لبنان بعد تحريره.. شاهدوها

تناقلت العديد من المنصّات صورة قيل أنها للمواطن السعودي مشاري المطيري الذي تمكَّن الجيش اللبناني من تحريره، اليوم الثلاثاء، إثر اختطافه من بيروت قبل يومين.

كذلك، نشر بعض الناشطون صورة المطيري، مُهنّئين إياهُ بالسلامة بعد الحادثة التي ألمّت به.

مصادر إعلامية تكشف صور المواطن السعودي المحرر واللبناني المتورط في خطفه وتفاصيل العملية

للمزيد: https://t.co/UC8XTYJCKq pic.twitter.com/VEX0c2ETRq — RTARABIC (@RTarabic) May 30, 2023 Advertisement

وكان الجيش تمكّن من الإفراج عن المطيري خلال عمليّة أمنية نوعية عند الحدود اللبنانية السورية، فيما تمّ إلقاء القبض على عددٍ من المتورطين في حادثة الخطف.

وقبيل عملية التحرير، أفاد "لبنان24" عن قيام الجيش بعملية مداهمة واسعة في حي الشراونة في بعلبك وفي منطقة شتورا بحثاً عن مطلوبين وفي محاولة للعثور على المواطن السعودي.

من جهتها، كشفت قناة "الحدث" تفاصيل جديدة عن العملية التي شغلت الرأي العام اللبناني خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ عناصر عسكرية أمنية ولبنانية قادت عدّة عمليات في نفس الوقت وفي ذات المنطقة لتحرير المواطن السعودي"، موضحة أنّ "الجيش توصل إلى المجموعة الخاطفة التي تتمركز في البقاع وتُخطط لعملياتها من هناك".



وأشارت القناة إلى أنّ عملية تحرير المخطوف تمّت في منطقةٍ خطيرة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، كاشفةً في الوقت نفسه أنَّه "تمّ رصد هاتف المواطن السعودي في الواجهة البحرية لبيروت ثمّ في الضاحية ثم في ضهر البيدر وذلك قبل إطفائه".

وفي السياق، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الخاطفين تمركزوا في منطقة تُدعى "جرماش"، وهي عند الحدود اللبنانية - السورية.



ميقاي يهنئ الجيش



من جهته، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.



وفي بيانٍ صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، قال ميقاتي إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير"، وأضاف: "نحنُ نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".



أضاف: "نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها".



وزير الداخلية



بدوره، هنأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القوى الأمنية والعسكرية، على تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، اليوم الثلاثاء، وقال: "كما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش جوزيف عون، فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي".



السفير السعودي



من ناحيته، قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري لقناة الـ"MTV" إنَّ "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة".

الجيش اللبناني يعلن تحرير المخطوف السعودي #مشاري_المطيري بالقوة



• مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نفذت عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.. تمكنت من خلالها من تحريره وتوقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/jn54gvnUuA — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 30, 2023