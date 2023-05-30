آخر معلومة.. متى سيصدر قرار "الدّستوري" بشأن الإنتخابات البلدية؟

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجّح أن يصدر القرار النهائي المتعلق بطعون الإنتخابات البلدية والإختيارية عن المجلس الدستوري، وذلك في غضون ساعاتٍ قليلة.

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