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لبنان
آخر معلومة.. متى سيصدر قرار "الدّستوري" بشأن الإنتخابات البلدية؟
Lebanon 24
30-05-2023
|
05:37
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجّح أن يصدر القرار النهائي المتعلق بطعون الإنتخابات البلدية والإختيارية عن المجلس الدستوري، وذلك في غضون ساعاتٍ قليلة.
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