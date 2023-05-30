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لبنان

آخر معلومة.. متى سيصدر قرار "الدّستوري" بشأن الإنتخابات البلدية؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 05:37
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجّح أن يصدر القرار النهائي المتعلق بطعون الإنتخابات البلدية والإختيارية عن المجلس الدستوري، وذلك في غضون ساعاتٍ قليلة. 
 
 
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