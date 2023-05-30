من أهالي ضحايا المرفأ.. رسالة إلى ماكرون عبر الراعي

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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي، يحملُ رسالة من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيلتقيه، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس.