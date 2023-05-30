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لبنان

من أهالي ضحايا المرفأ.. رسالة إلى ماكرون عبر الراعي

Lebanon 24
30-05-2023 | 05:56
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي، يحملُ رسالة من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيلتقيه، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس. 
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