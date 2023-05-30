توقيف سوري في البترون ليل أمس... هذا ما كان يقوم به مع آخرين في المدينة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً من البترون، ألقوا القبض ليل أمس على شخص من الجنسية السورية، كان يقوم مع آخرين بأعمال سرقة، بين حيّ السطوح في المدينة وبلدة كوبا.

وقد سُلّم إلى الأجهزة الامنية المختصة.