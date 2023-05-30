البخاري: المواطن السعودي المُحرر بخير والشكر للجيش والأجهزة الأمنية على جهودها

تقدّم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في تصريح بالشكر والتقدير لقيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية بسام المولوي لمتابعتهم قضية خطف المواطن السعودي الذي تم تحريره، اليوم الثلاثاء، بعملية أمنيّة نوعيّة في منطقة البقاع.

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كلامُ البخاري جاء عقب لقائه المولوي، اليوم، إذ قال: " نسجل تقديرنا ومحبتنا، والمواطن السعودي المحُرر خضع لفحوصات طبية وهو بخير ونُطمئن ذويه، وسيصل إلى مقر السفارة السعودية في بيروت".

كذلك، فقد شدّد البخاري على أن "الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة".