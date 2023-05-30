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لبنان

"فرعية الدفاع والداخلية" تستكمل البحث في قانون تحديث قانون البلديات

Lebanon 24
30-05-2023 | 06:42
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال البحث والنقاش في قانون تحديث قانون البلديات.
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ورَأس الجلسة النائب جهاد الصمد وحضرها النواب: محمد خواجة، امين شري، طه ناجي، فادي كرم، زياد حواط، ميشال الدويهي، الان عون، رائد برو، سجيع عطية وأسعد درغام.
كذلك، حضر الجلسة عن وزارة الداخلية والبلديات المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن، مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، عضو بلدية بيروت انطوان سرياني، عضو بلدية نهر الموتطوني نصر، رولا درويش عن جمعية المدن المتحدة، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الدكتور اندره سليمان وسابين حايك.
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