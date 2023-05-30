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لبنان

مداهمات وسماع رشقات ناريّة... ماذا يجري في حيّ الشراونة الآن؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 06:56
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علم "لبنان 24"، أنّ الجيش يُنفّذ عمليات دهم في حيّ الشراونة في بعلبك، ويُسمع بين الحين والآخر صوت رشقات نارية.
والجدير بالذكر أنّ الجيش مستمرّ بملاحقة المتورّطين بخطف المواطن السعوديّ مشاري المطاري.
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وفي السياق، صدر عن الجيش البيان التالي:
 
"تنفذ قوة من الجيش في حي الشراونة عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما تقوم بدهم معمل كبتاغون عائد للمطلوبين. 
وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات".
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