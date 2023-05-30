المجلس الدستوري ردّ الطعون المقدمة بقانون التمديد للبلديات

ردّ المجلس الدستوري الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.

وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب "الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً".