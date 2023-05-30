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لبنان

المجلس الدستوري ردّ الطعون المقدمة بقانون التمديد للبلديات

Lebanon 24
30-05-2023 | 07:07
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ردّ المجلس الدستوري الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.
 
 
وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب "الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً".
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