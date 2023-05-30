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لبنان

مصادر إماراتية لـ"لبنان24" تكشف: هل مُنع اللبنانيون من دخول الإمارات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2023 | 07:17
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نفت مصادر حكوميّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة لـ"لبنان24" صحة الخبر المُتداول عن منع الإمارات إعطاء تأشيرات للمواطنين اللبنانيين للدخول إلى أراضيها.
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وقالت المصادر الحكوميّة الإماراتيّة إنّ الكلام المتداول غير صحيح، ولم تصدر أي معلومات عن صدور منع لدخول مواطنين من أي جنسية إلى أراضي الإمارات وخصوصاً مواطني الجنسية اللبنانية المُرحّب بهم هناك.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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