نفت مصادر حكوميّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة لـ"لبنان24" صحة الخبر المُتداول عن منع الإمارات إعطاء تأشيرات للمواطنين اللبنانيين للدخول إلى أراضيها.

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