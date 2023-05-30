اتّفاق شراكة بين مجموعة BUTEC و ESA Business School

يسر ESA Business School وBUTEC Group، وهما مجموعتان متنوّعتان تعملان في قطاعات البناء والصناعة والبيئة وخدمات الطاقة، الإعلان عن شراكتهما لإطلاق "برنامج القيادة والتسريع التنفيذيّ" الذي يهدف إلى دعم فرق الإدارة في BUTEC في تعزيز مهاراتهما القياديّتين والأداء العام.

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تمّ توقيع اتفاقية الشراكة في حرم ESA Business School الواقع في كليمنصو، بحضور السيد زياد يونس، رئيس مجلس إدارة مجموعة BUTEC، و السيدMaxence Duault ، المدير العام ESA Business School.

تمّ تصميم هذا البرنامج وتطويره بعناية على مدار أشهر عدّة من قبل فرق BUTEC وESA Business School ، بهدف توفير دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة والمعبرة لمجموعة BUTEC السريعة التوسع.

وهدف الشركاء هو رفع مستوى كفاءات القيادة والإدارة لقادة BUTEC وتعزيز التآزر القائم على الذكاء الجماعي داخل الفرق من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها أساتذة من الدرجة الأولى وخبراء دوليون من قبل ESA Business School.

وأعرب Duault عن فخره بالوقوف إلى جانب مجموعة سريعة النمو مثل BUTEC، وأكد قدرة يونس وفرقه على المضي قدماً واغتنام الفرص لتجاوز الأزمة الحالية بديناميكية والتزام.

وأعرب Duault عن ارتياحه لدعم التوسع الدولي الرائع لهذه المجموعة اللبنانية من خلال الاستفادة من خبرة ومعرفة قسم التعليم التنفيذي في ESA.

وركّز على القيمة الحقيقية لمعالجة البعد الإنساني في محتوى التدريبات، والتي تُعدّ أيضاً السمة المميزة لـ ESA، وقال: "وراء كل المجموعات الناجحة التي تشهد نموًا ماليًا ، هناك بُعد إنساني قويّ يجب أخذه في الاعتبار والعمل باستمرار عليه".

وفي النهاية، شكر Duault يونس على ثقته، وأكّد له الدعم المستمر لفرقه طوال فنرة الشراكة وقدرتهم على إظهار المرونة والقدرة على التكيّف لتلبية الاحتياجات المتطورة أثناء البرنامج.

كما يونس عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية إدارة الأعمال المرموقة، وقال: "طموح مجموعة BUTEC هو توقع التغييرات واحتياجات الشركة من أجل الحفاظ على مكانة قيادية تنافسية ومبتكرة في السوق".

وسلّط يونس الضوء على الثقة الكامنة وراء هذه الاتفاقية وذكر أنه يعتبر هذه الشراكة "زواجًا، يعني اتحادًا طويل الأمد سيولّد قيمة كبيرة للبيئة التي نعمل فيها".