Advertisement

لبنان

اتّفاق شراكة بين مجموعة BUTEC و ESA Business School

Lebanon 24
30-05-2023 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1072388-638210536195259010.jpg
Doc-P-1072388-638210536195259010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسر ESA Business School وBUTEC Group، وهما مجموعتان متنوّعتان تعملان في قطاعات البناء والصناعة والبيئة وخدمات الطاقة، الإعلان عن شراكتهما لإطلاق "برنامج القيادة والتسريع التنفيذيّ" الذي يهدف إلى دعم فرق الإدارة في BUTEC في تعزيز مهاراتهما القياديّتين والأداء العام.
Advertisement
 
تمّ توقيع اتفاقية الشراكة في حرم ESA Business School الواقع في كليمنصو، بحضور السيد زياد يونس، رئيس مجلس إدارة مجموعة BUTEC، والسيدMaxence Duault ، المدير العام  ESA Business School.
 
تمّ تصميم هذا البرنامج وتطويره بعناية على مدار أشهر عدّة من قبل فرق BUTEC وESA Business School ، بهدف توفير دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة والمعبرة لمجموعة BUTEC  السريعة التوسع.
وهدف الشركاء هو رفع مستوى كفاءات القيادة والإدارة لقادة BUTEC وتعزيز التآزر القائم على الذكاء الجماعي داخل الفرق من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها أساتذة من الدرجة الأولى وخبراء دوليون من قبل  ESA Business School. 
وأعرب Duault عن فخره بالوقوف إلى جانب مجموعة سريعة النمو مثل BUTEC، وأكد قدرة يونس وفرقه على المضي قدماً واغتنام الفرص لتجاوز الأزمة الحالية بديناميكية والتزام.
 
وأعرب Duault عن ارتياحه لدعم التوسع الدولي الرائع لهذه المجموعة اللبنانية من خلال الاستفادة من خبرة ومعرفة قسم التعليم التنفيذي في  ESA. 
وركّز على القيمة الحقيقية لمعالجة البعد الإنساني في محتوى التدريبات، والتي تُعدّ أيضاً السمة المميزة لـ ESA، وقال: "وراء كل المجموعات الناجحة التي تشهد نموًا ماليًا ، هناك بُعد إنساني قويّ يجب أخذه في الاعتبار والعمل باستمرار عليه".
وفي النهاية، شكر Duault يونس على ثقته، وأكّد له الدعم المستمر لفرقه طوال فنرة الشراكة وقدرتهم على إظهار المرونة والقدرة على التكيّف لتلبية الاحتياجات المتطورة أثناء البرنامج.
كما يونس عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية إدارة الأعمال المرموقة، وقال: "طموح مجموعة BUTEC هو توقع التغييرات واحتياجات الشركة من أجل الحفاظ على مكانة قيادية تنافسية ومبتكرة في السوق".
وسلّط يونس الضوء على الثقة الكامنة وراء هذه الاتفاقية وذكر أنه يعتبر هذه الشراكة "زواجًا، يعني اتحادًا طويل الأمد سيولّد قيمة كبيرة للبيئة التي نعمل فيها".

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:05 | 2023-05-30
07:07 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
09:25 | 2023-05-30
09:22 | 2023-05-30
08:53 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website