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لبنان
بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
30-05-2023
|
07:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على طريق حبوش النبطية.
وعُلم عن سقوط جرحى جراء الحادث.
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Lebanon 24
حادث سير
النبطية
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