وزير العدل تبلغ من السفير الالماني صدور النشرة الحمراء بحق رياض سلامة ورفاقه

استقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه السفير الالماني اندرياس كيندل الذي أبلغه بصدور النشرة الحمراء بحق رياض سلامة ورفاقه من قبل القضاء الألماني، ومن ثم تم البحث بمسألة تمثيل لبنان امام القضاء الالماني في هذه القضية.

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