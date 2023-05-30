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لبنان

هبة بريطانية جديدة للجيش.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:40
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 أعلن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول عن هبة تزيد قيمتها عن 400 ألف جنيه إسترليني لقطع بدل للآليات الدوريّة المدرّعة "لاندروفر RWMIK" إلى الجيش اللبناني.

وقالت السفارة الريطانية في بيان :"هذه الهبة جزء من شراكتنا المستمرة مع الجيش اللبناني من خلال صندوق حل النزاعات والاستقرار والأمن. تكمن أهمية قطع البدل في تحسين قدرة أفواج الحدود البرية على الاستطلاع ودعم الجيش اللبناني في مهمته للدفاع عن أمن واستقرار لبنان، وعلى حدوده".
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واشارت الى ان "السفير كاول قدم  الهبة في حفل تسليم في ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما التابع للواء اللوجستي في الجيش اللبناني هذا الصباح في حضور قائد اللواء اللوجستي بالوكالة العميد الركن جوني عقل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وضباط و عناصر من الجيش اللبناني".
 


بعد الحفل قال السفير كاول: "أنا فخور بتقديم هبة مؤلفة من قطع بدل للآليات الدوريّة المدرّعة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني للمساهمة في قدرة الجيش اللبناني على الصمود ومرونة الجيش وجهوزيته الميدانية وسط أزمة اقتصادية حادة".

اضاف: "تشكل هذه الآليات العمود الفقري لتنقل الجيش اللبناني. ستواصل فرقنا البريطانية بقيادة الجيش اللبناني تطوير إجراءات الخدمة والصيانة والعناية بمعدّات الآليات".

واكد:" يبقى دور الجيش اللبناني أساسيًا لحماية لبنان وشعبه، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة."

واوضح بيان السفارة انه" منذ عام 2010، خصصت المملكة المتحدة أكثر من 98 مليون جنيه إسترليني، من خلال صندوق حل النزاعات والاستقرار والأمن مما يسمح للجيش اللبناني بتحسين قدراته وتطويرها وتحديثها ليصبح قوة مسلحة محترفة قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سوريا". 

 
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