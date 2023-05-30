هبة بريطانية جديدة للجيش.. اليكم التفاصيل

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أعلن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول عن هبة تزيد قيمتها عن 400 ألف جنيه إسترليني لقطع بدل للآليات الدوريّة المدرّعة "لاندروفر RWMIK" إلى الجيش اللبناني.وقالت السفارة الريطانية في بيان :"هذه الهبة جزء من شراكتنا المستمرة مع الجيش اللبناني من خلال صندوق حل النزاعات والاستقرار والأمن. تكمن أهمية قطع البدل في تحسين قدرة أفواج الحدود البرية على الاستطلاع ودعم الجيش اللبناني في مهمته للدفاع عن أمن واستقرار لبنان، وعلى حدوده".واشارت الى ان "السفير كاول قدم الهبة في حفل تسليم في ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما التابع للواء اللوجستي في الجيش اللبناني هذا الصباح في حضور قائد اللواء اللوجستي بالوكالة العميد الركن جوني عقل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وضباط و عناصر من الجيش اللبناني".