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لبنان

بوشكيان: الجيش مشكور على السرعة في إطلاق المواطن السعودي

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:50
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جدّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان  في بيان، "تمسّك الدولة والحكومة واللبنانيين ببقاء لبنان وطناً آمناً مستقرّاً مضيافاً مرحِّباً بجميع الزوّار والسيّاح، لا سيما العرب والأخوة الخليجيّون والسعوديّون".
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وإذ استنكر عملية خطف المواطن السعودي التي انتهت بالافراج عنه من قبل الجيش اللبناني، أعرب عن أمله وثقته بأن الحادثة "لن تؤثّر على متانة العلاقات بين بيروت والرياض التي وقفت وتقف داعمة للبنان في مختلف الظروف، وتمثّل ذلك مؤخّراّ بالقمة العربية في جدّة، حيث تضامن الاخوة السعوديون والعرب مع مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال القمة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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