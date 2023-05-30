شيخ العقل التقى وزير التربية.. الحلبي: الامتحانات الرسمية مطلع شهر تموز المقبل

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، وجرى تداول عدد من القضايا المطروحة.وبعد اللقاء قال الوزير الحلبي: "تشرفت بزيارة سماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز وكانت مناسبة لبحث القضايا العامة وشؤون الطائفة وواقع بعض المؤسسات العاملة في الجبل، كما بحثنا في موضوع اهمية انعقاد قمة روحية والاتصالات التي يقوم بها سماحته بهذا الخصوص، واننا ننوّه بدور سماحة الشيخ الوطني والديني لجمع اللبنانيين على كلمة سواء، في مواجهة آثار الازمة الراهنة، كما بحثنا قضايا متصلة بوزارة التربية والتعليم العالي وأهمية اجراء الامتحانات الرسمية والتي تمّ تحديد تواريخها مطلع شهر تموز المقبل".وعقد الشيخ ابي المنى لقائي عمل مع معتمد مشيخة العقل في ريتشموند -فرجينيا الشيخ وليد دانيل يرافقه السيد سامر القنطار، ومع اللجنة القانونية والمحامين في المجلس المذهبي.