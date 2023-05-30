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لبنان

بعد خطف المواطن السعودي.. كيف علقت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 09:25
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عقدت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل اجتماعا في دارة عباس أسد الله شمص، بعد حادثة الاختطاف المستنكرة للمواطن السعودي مشاري المطيري، وبعد المشاورات صدر عن المجتمعين بيان اعتبر أن "حادث خطف المواطن العربي السعودي في بيروت هو عمل جبان ودنيء لا يمت بصلة إلى أخلاق العشائر وعاداتها، وهو مستنكر جملة وتفصيلا ولا غطاء عائليا أو وعشائريا على أي متورط ومشارك، وندعو الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الضرب بيد من حديد وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم لأنهم يسيئون عن قصد أو عن غير قصد إلى التاريخ المشرف لمنطقتنا، ويساهمون في زيادة الحرمان من خلال توجيه رؤوس الأموال للعمل خارج منطقة بعلبك - الهرمل، وهذه جريمة موصوفة في حق مستقبل أبنائنا ولن نسكت بعد اليوم، عن أي تقاعس في ملاحقة هؤلاء المندسين والمخربين للأمن الاجتماعي والاقتصادي في محافظة بعلبك الهرمل".
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وختم البيان: "بيوتنا مفتوحة لجميع أشقائنا العرب، ونرحب بهم في منطقتنا كزوار أو مقيمين، لهم ما لنا وعلينا ما عليهم".
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