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لبنان

إطلاق نار يستهدف مكتباً عقاريّاً

Lebanon 24
30-05-2023 | 09:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار باتّجاه أحد المكاتب العقارية في المنية، وفرّوا إلى جهة مجهولة، من دون تسجيل إصابات، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.
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المنية

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