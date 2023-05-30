إطلاق نار يستهدف مكتباً عقاريّاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار باتّجاه أحد المكاتب العقارية في المنية، وفرّوا إلى جهة مجهولة، من دون تسجيل إصابات، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.

وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين.