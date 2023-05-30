حميه التقى في سيول الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي: حرصاء في المطار على الالتزام بمعايير السلامة والأمن

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، ضمن اطار زيارته الرسمية المستمرة إلى كوريا الجنوبية، وعلى هامش مشاركته في اجتماع لوزراء النقل ل 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) في العاصمة سيول،اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ( الايكاو) خوان كارلوس سالازار ، حيث اجرى معه جولة افق لتقييم العلاقة التاريخية والقائمة بين لبنان والمنظمة، وخصوصا أن لبنان حريص بشكل مستمر على الالتزام بالمعايير الدولية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ، سواء من الناحية التكنولوجية أو حتى من زاوية التطوير المستمر للقدرات البشرية الموجودة فيه، وذلك حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في أجواء المطار وعلى أرضه.ولفت حميه "أن اللقاء مع سالازار شكل مناسبة للتأسيس لإقامة مشاريع تعاون جديدة بين لبنان والمنظمة، نظرا لما تملكه هذه الأخيرة من خبرات يمكن للبنان الإفادة منها، وهذا الأمر يندرج في سياق "سعينا الدائم لتطوير وتحديث العمليات الأرضية في هذا المرفق الحيوي والمهم".أضاف حميه:" ناقشنا ايضا مع الأمين العام أمورا تتعلق بموضوع الزيارة الدورية المرتقبة للجنة التقييم المكلفة من قبل المنظمة ، والتي ستأتي إلى المطار في العام 2024 ، مؤكدين مجددا في هذا الاطار حرصنا الدائم لكي يبقى المطار ملتزما بكافة معايير السلامة والأمن للطيران المدني ، لا سيما تلك التي تضعها المنظمة، وخصوصا باننا بلد فاعل وعضو فيها، وهذا كله لأجل الحفاظ على رفعة المطار وضمان استمرارية عمله ،ولكي يبقى مواكبا للتطورات في هذا المجال، ورائدا بين أقرانه كما نريده على الدوام".