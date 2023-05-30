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لبنان
العماد عون: الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلّفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها
Lebanon 24
30-05-2023
|
10:33
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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون نظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع شركة "سيغما" مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية في فندق المتروبوليتان – سن الفيل.
افتُتح المؤتمر بحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وفاعليات أمنية واقتصادية واجتماعية وتربوية.
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وألقى العماد عون كلمة أكد فيها أهمية الخطوات المنجزة في ملف الثروة النفطية اللبنانية، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تضع كل جهودها وقدراتها وإمكاناتها وجهوزيتها بتصرف هذا القطاع للوصول إلى النتائج المرجوة التي يعوّل عليها جميع اللبنانيين.
وأضاف: "في ظلّ التحدّيات الراهنة الناجمة عن التعقيدات السياسية والاجتماعية والمالية، لا بدّ من مواكبة هذا الاستحقاق وتوفير كل مقوّمات النجاح له وبخاصة الأمنية منها، خصوصاً وأن الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلّفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها. كما تضع المؤسسة العسكرية كلّ إمكاناتها وجهودها في خدمة إنجاح هذا الاستحقاق بالتعاون مع الوزارات المعنية".
كذلك ألقى كل من العميد الركن منصور زغيب مسيّر أعمال مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة شركة سيغما السيد رياض قهوجي كلمة بالمناسبة.
يستمر المؤتمر لمدة يومين يجري خلاله التداول في الوسائل المتعلقة بحماية المنشآت النفطية.
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