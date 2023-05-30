Advertisement

لبنان

​العماد عون: الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلّفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1072457-638210649595379970.jpg
Doc-P-1072457-638210649595379970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون نظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع شركة "سيغما" مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية في فندق المتروبوليتان – سن الفيل.

افتُتح المؤتمر بحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وفاعليات أمنية واقتصادية واجتماعية وتربوية.
Advertisement

وألقى العماد عون كلمة أكد فيها أهمية الخطوات المنجزة في ملف الثروة النفطية اللبنانية، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تضع كل جهودها وقدراتها وإمكاناتها وجهوزيتها بتصرف هذا القطاع للوصول إلى النتائج المرجوة التي يعوّل عليها جميع اللبنانيين.

وأضاف: "في ظلّ التحدّيات الراهنة الناجمة عن التعقيدات السياسية والاجتماعية والمالية، لا بدّ من مواكبة هذا الاستحقاق وتوفير كل مقوّمات النجاح له وبخاصة الأمنية منها، خصوصاً وأن الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلّفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها. كما تضع المؤسسة العسكرية كلّ إمكاناتها وجهودها في خدمة إنجاح هذا الاستحقاق بالتعاون مع الوزارات المعنية".

كذلك ألقى كل من العميد الركن منصور زغيب مسيّر أعمال مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة شركة سيغما السيد رياض قهوجي كلمة بالمناسبة.

يستمر المؤتمر لمدة يومين يجري خلاله التداول في الوسائل المتعلقة بحماية المنشآت النفطية.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:05 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
11:12 | 2023-05-30
11:03 | 2023-05-30
11:03 | 2023-05-30
11:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website