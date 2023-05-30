الرئيس عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي"

أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ الرئيس ميشال عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي يفترض أنّ يُحدّد المرشّح الذي سيدعمه التكتل لرئاسة الجمهوريّة.

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