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لبنان
الرئيس عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي"
Lebanon 24
30-05-2023
|
10:45
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أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ الرئيس ميشال عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي يفترض أنّ يُحدّد المرشّح الذي سيدعمه التكتل لرئاسة الجمهوريّة.
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