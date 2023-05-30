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لبنان

الرئيس عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي"

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:45
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أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ الرئيس ميشال عون يُشارك في اجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي يفترض أنّ يُحدّد المرشّح الذي سيدعمه التكتل لرئاسة الجمهوريّة.
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