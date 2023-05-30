الراعي يلتقي ماكرون في الإليزيه

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في هذه الأثناء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، وأقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر.

Advertisement