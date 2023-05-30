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لبنان

الراعي يلتقي ماكرون في الإليزيه

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:56
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يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في هذه الأثناء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، وأقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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