كلاس زار مع وفد بهية الحريري ومحور البحث جهوزية الملاعب الرياضية

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زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " السيدة بهية الحريري في مكتبها في بيروت يرافقه رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ومدير عام المؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات ورئيس نادي النجمة مازن الزعني ورئيس نادي العهد تميم سليمان ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.وتم في خلال اللقاء عرض لموضوع الإستحقاقات الخارجية لكرة القدم اللبنانية لا سيما ما يتعلق منها بالمنتخبات الوطنية والأندية التي ستمثل لبنان آسيويا وعربيا، وأهمية العمل على جهوزية الملاعب الرياضية ومن ضمنها "مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا لهذه الإستحقاقات على اختلافها، وتحت اشراف بلدية المدينة.وقال الوزير كلاس:" ان الزيارة للسيدة الحريري هي أولا لدورها الوطني وكونها مظلة أساسية في صيدا ومنطقتها"، وهي جاءت انطلاقا من تكليفه "كوزير للشباب والرياضة من قبل دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمتابعة ملف ملاعب كرة القدم وايجاد الحلول المناسبة لأوضاعها".