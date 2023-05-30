Advertisement

لبنان

كلاس زار مع وفد بهية الحريري ومحور البحث جهوزية الملاعب الرياضية

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1072463-638210665913377831.png
Doc-P-1072463-638210665913377831.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " السيدة بهية الحريري في مكتبها في بيروت يرافقه رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ومدير عام المؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات ورئيس نادي النجمة مازن الزعني ورئيس نادي العهد تميم سليمان ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.
Advertisement
 
وتم في خلال اللقاء عرض لموضوع الإستحقاقات الخارجية لكرة القدم اللبنانية لا سيما ما يتعلق منها بالمنتخبات الوطنية والأندية التي ستمثل لبنان آسيويا وعربيا، وأهمية العمل على جهوزية الملاعب الرياضية ومن ضمنها "مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا لهذه الإستحقاقات على اختلافها، وتحت اشراف بلدية المدينة.
 
وقال الوزير كلاس:" ان الزيارة للسيدة الحريري هي أولا لدورها الوطني وكونها مظلة أساسية في صيدا ومنطقتها"، وهي جاءت انطلاقا من تكليفه "كوزير للشباب والرياضة من قبل دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمتابعة ملف ملاعب كرة القدم وايجاد الحلول المناسبة لأوضاعها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2023-05-30
13:32 | 2023-05-30
15:32 | 2023-05-30
15:16 | 2023-05-30
14:52 | 2023-05-30
14:43 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website