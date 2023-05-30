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لبنان

تجنبوا المرور على أوتوستراد الزلقا.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:03
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تعطّل شاحنة على أوتوستراد الزلقا باتجاه الدورة، مشيرة إلى أنّ حركة السير كثيفة في المحلّة. 
 
 
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