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لبنان

ميقاتي ترأس الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:00
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة عصر اليوم في السرايا.
 شارك في الإجتماع كلّ من: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن،الأمين العام  لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعن  مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور.
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واعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع: تم عرض خطة وزارة البيئة للقطاع والتي كان مجلس  الوزراء وافق على استراتيجيتها العامة. كما تم  النقاش في  الامور الملحة التي يجب اتمامها خلال ثلاث سنوات، وتصور الوزارة والعلاقة مع الجهات المانحة اضافة الى دور البلديات.وجرى الاتفاق على عرض الملف على مجلس الوزراء في  اجتماعه المقبل.
 
اجتماع لمكب سرار 
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للبحث في موضوع مكب سرار  للنفايات في عكار شارك فيه: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا عساكر، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب وليد البعريني، ابراهيم شحرور من مجلس الانماء والاعمار، ووفد من المنطقة.
 
 
 
 
المنتدى الثقافي للعشائر العربية 
 
وكان رئيس الحكومة إستقبل قبل الظهر  وفدا من "المنتدى الثقافي للعشائر العربية في لبنان" برئاسة الشيخ طلال الضاهر، الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وهي زيارة واجبة، وتطرقنا الى نشاطات المنتدى الثقافي للعشائر العربية في لبنان ، ووضعناه في صورة اهدافه ، كما اطلعناه على نتائج اجتماعنا مع وزير الثقافة ،ونأمل قريبا بحصول نشاطات ثقافية موسعة برعاية الرئيس ميقاتي.
 
 
 
كما استقبل رئيس الحكومة النائب أحمد رستم، وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر، ثم النائب السابق نزيه نجم.
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