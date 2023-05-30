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لبنان
عددهم كبير... شبان تهجموا على قوى الأمن ومنعوها من توقيف مطلوب
Lebanon 24
30-05-2023
|
11:12
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة – البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة للحدّ من انتشار الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.
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بتاريخ 14-05-2023 وفي بلدة الصويري، وأثناء محاولة دورية من المكتب توقيف المدعو:
خ. ب. (مواليد عام 1990، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكرات توقيف.
تجمّع عدد كبير من الشبان وعملوا على عرقلة عمل الدورية وقاموا بالتهجّم على العناصر، ما أدى إلى فراره.
بتاريخ 22-05-2023 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع من توقيف المطلوب (خ. ب.) وجميع المتورّطين بالتهجّم على الدورية وإعاقة عملها، وضبطت بحوزة الأخير مسدسًا حربيًا.
أودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته.
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