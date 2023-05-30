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لبنان

قضية كارلوس غصن إلى الواجهة مُجدداً.. هذا ما أصدرته محكمة تركية

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:22
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برأت محكمة تركية ثلاثة أشخاص في قضية هروب #كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، إلى لبنان عبر إسطنبول، بعد فراره من اليابان، حسبما قال محامي أحد المتهمين اليوم الثلثاء.

وأُدين مسؤول تنفيذي بإحدى شركات تشغيل الطائرات وطياران، بعد احتجازهما لأشهر عدة، وحكم عليهما بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين في عام 2021 بتهمة تهريب مهاجرين.
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وقال محمد فاتح داناجي، محامي مدير شركة تشغيل الطائرات، إن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة في القضية وأعادت الملف إلى المحكمة الأدنى.

وأضاف لرويترز "طعنا في الحكم. وفي إعادة المحاكمة برأت المحكمة موكلنا وطيارين أُدينا في البداية".

وتم القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات العالمية، في اليابان في أواخر عام 2018 واتُهم بسوء السلوك المالي. ونفى التهمة، وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في نيسان لعرقلة عملية اندماج.

وفر الرئيس المخلوع لتحالف رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز إلى لبنان في أواخر عام 2019 عندما كان بانتظار المحاكمة، وما زال هاربا منذ ذلك الحين.

 

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