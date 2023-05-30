وزير البيئة أعلن الإنتهاء من مشروع تأهيل مكب للنفايات في منطقة زحلة

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وحضر وزير البيئة إلى موقع المشروع مع ممثلين عن الـ"UNDP" ومسؤولين محليين، وأكد أن "من أهم نتائج هذا المشروع هو اقفال وتأهيل المكب العشوائي في حزرتا والذي كان يطل على البردوني ملوثا المنطقة، على ان يتحول إلى حديقة عامة قريباً". أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الانتهاء في منطقة زحلة وحزرتا من مشروع "التأهيل البيئي عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" الذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الحكومة الايطالية عبر "هيئة التعاون الايطالي للتنمية" والذي بدأ العمل به في 2018-2019.وحضر وزير البيئة إلى موقع المشروع مع ممثلين عن الـ"UNDP" ومسؤولين محليين، وأكد أن "من أهم نتائج هذا المشروع هو اقفال وتأهيل المكب العشوائي في حزرتا والذي كان يطل على البردوني ملوثا المنطقة، على ان يتحول إلى حديقة عامة قريباً".

وأوضح أنَّ "التأهيل تمّ بالتعاون مع بلدية حزرتا وبلدية زحلة حيث نُقلت النفايات المتراكمة في المطمر الى معمل المعالجة في زحلة وعززت بعدها بلدية حزرتا الفرز من المصدر في البلدة".



وأضاف: "إنَّ التخلص من مكب واحد استغرق سنوات وآلاف الدولارات ويبقى مئات المكبات المنتشرة في العديد من المناطق".



وختم: "سنعمل على اقفالها وتأهيلها ضمن خطة الوزارة للوصول لادارة متكاملة للنفايات الصلبة بالتعاون مع البلديات الجدية والصادقة".