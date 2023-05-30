Advertisement

لبنان

وزير البيئة أعلن الإنتهاء من مشروع تأهيل مكب للنفايات في منطقة زحلة

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1072473-638210682832000599.png
Doc-P-1072473-638210682832000599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الانتهاء في منطقة زحلة وحزرتا من مشروع "التأهيل البيئي عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" الذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الحكومة الايطالية عبر "هيئة التعاون الايطالي للتنمية" والذي بدأ العمل به في 2018-2019.
Advertisement
 
وحضر وزير البيئة إلى موقع المشروع مع ممثلين عن الـ"UNDP" ومسؤولين محليين، وأكد أن "من أهم نتائج هذا المشروع هو اقفال وتأهيل المكب العشوائي في حزرتا والذي كان يطل على البردوني ملوثا المنطقة، على ان يتحول إلى حديقة عامة قريباً".
 
وأوضح أنَّ "التأهيل تمّ بالتعاون مع بلدية حزرتا وبلدية زحلة حيث نُقلت النفايات المتراكمة في المطمر الى معمل المعالجة في زحلة وعززت بعدها بلدية حزرتا الفرز من المصدر في البلدة".
 
وأضاف: "إنَّ التخلص من مكب واحد استغرق سنوات وآلاف الدولارات ويبقى مئات المكبات المنتشرة في العديد من المناطق".
 
وختم: "سنعمل على اقفالها وتأهيلها ضمن خطة الوزارة للوصول لادارة متكاملة للنفايات الصلبة بالتعاون مع البلديات الجدية والصادقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2023-05-30
13:32 | 2023-05-30
15:32 | 2023-05-30
15:16 | 2023-05-30
14:52 | 2023-05-30
14:43 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website