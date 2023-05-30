في صور.. غرقا أثناء ممارستهما هواية السباحة

انقاذ غريقان عند شاطئ صور الجنوبي.



انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ غريقين أثناء ممارستهما هواية السباحة مقابل شاطئ صور الجنوبي.

كما وعملوا على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهما ميدانياً.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/1X7tjTMeFt