آخر بيان من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

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أصدر مصرف لبنان بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم 119 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".