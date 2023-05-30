في هذه المنطقة.. الجيش يُحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 29 / 5 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عدبل- عكار 22 سورياً مع أمتعتهم، فيما كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية. كما أوقفت المواطن (أ.خ)، أحد المسؤولين عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.