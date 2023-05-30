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لبنان

نائب "قواتي": دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:09
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء.

وعلى الأثر، أعلن عدوان أن "لجنة الإدارة والعدل تابعت في جلستها ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكداً أن "أي تصريح من أي جهة أو دولة كان يعبر فقط عن رأي هذه الدولة أو الجهة، وعن مصلحتها"، وقال: "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".
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وأكد عدوان أن "عودة السوريين شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقا لرأي خارجي من أي جهة كان"، وقال: "هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على هذا الموقف الذي نخرج به أمام الرأي العام، فنحن نشدد على أنه لا توجد أي اتفاقية تقول إن لبنان بلد لجوء".

أضاف: "ما وقع في عام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يؤكد أن لبنان بلد عبور، لا بلد لجوء".

وجدد عدوان مطالبته "الحكومة اللبنانية بتطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وبأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادة"، وقال: "ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا، فإما يسلموها إلى الجانب اللبناني وإما يتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والاتفاقات اللبنانية".

أضاف: "دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".

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