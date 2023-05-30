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لبنان

انتهاء اللقاء بين الراعي وماكرون.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:37
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دام ساعة وخمس دقائق وتم الاتفاق على عدم تسريب أي معلومات وإحاطة اللقاء بتكتّم شديد على أن تتواصل المشاورات بين البطريرك وماكرون. 
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