انتهاء اللقاء بين الراعي وماكرون.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دام ساعة وخمس دقائق وتم الاتفاق على عدم تسريب أي معلومات وإحاطة اللقاء بتكتّم شديد على أن تتواصل المشاورات بين البطريرك وماكرون.

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