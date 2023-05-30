الرئيس سلام هنأ البخاري هاتفياً بإطلاق المطيري ونوه بما قام به الجيش

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أجرى الرئيس تمام سلام الموجود خارج لبنان اتصالاً هاتفياً بالسفير السعودي وليد البخاري، مهنئاً بـ"الإفراج عن المواطن السعودي مشاري المطيري"، منوها بـ"ما قام به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتحرير المطيري من مختطفيه والقاء القبض على عدد منهم".وأشاد سلام بـ"العلاقات اللبنانية - السعودية وضرورة تعزيزها لما فيه خدمة للشعبين الشقيقين".