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لبنان

الرئيس سلام هنأ البخاري هاتفياً بإطلاق المطيري ونوه بما قام به الجيش

Lebanon 24
30-05-2023 | 12:55
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أجرى الرئيس تمام سلام الموجود خارج لبنان اتصالاً هاتفياً بالسفير السعودي وليد البخاري، مهنئاً بـ"الإفراج عن المواطن السعودي مشاري المطيري"، منوها بـ"ما قام به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتحرير المطيري من مختطفيه والقاء القبض على عدد منهم".
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وأشاد سلام بـ"العلاقات اللبنانية - السعودية وضرورة تعزيزها لما فيه خدمة للشعبين الشقيقين".
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