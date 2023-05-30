عن وضع دخول اللبنانيين إلى الإمارات.. ماذا كشف وزير الخارجية؟

طمأن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب عبر الـ"ال بي سي" إلى أن لبنان لم يتلق اي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين كما اشيع في الايام السابقة.



واشار بو حبيب الى أن سفير لبنان في الامارات، فؤاد شهاب دندن، لم يتبلغ بهكذا قرار من اي جهة رسمية وهو ما أكده ايضاً دندن، علما أن هكذا قرارات تبلغ عادة للدولة عبر سفيرها.

وكانت مصادر حكوميّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة قد نفت لـ"لبنان24" صحة الخبر المُتداول عن منع الإمارات إعطاء تأشيرات للمواطنين اللبنانيين للدخول إلى أراضيها.