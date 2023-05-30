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لبنان

عقوبات أميركيّة على متعاملين مع "حزب الله".. معلومات تكشف هويّتهم!

Lebanon 24
30-05-2023 | 13:37
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أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شركتي صرافة سوريتين، إلى جانب 3 أفراد.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، الثلاثاء، أنّ مكتب المراقبة أدرج شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للصرافة، ضمن قائمة العقوبات الأميركية، إضافة إلى 3 من مالكي شركة "الفاضل" وهم أشقاء، بدعوى مساعدتهم للحكومة السورية وحزب الله اللبناني وفيلق القدس سراً.
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وأشار بيان الوزارة إلى أن "شركتي الصرافة مكنتا الحكومة السورية وحزب الله والحرس الثوري الإيراني من الوصول للنظام الدولي المالي، ما يشكل انتهاكاً والتفافاً على العقوبات الدولية".

وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون: "يواصل نظام بشار الأسد الاعتماد على شركائه لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، متجاهلاً احتياجات الشعب السوري".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة الضغط لتحقيق الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الشعب السوري الذي يعيش في ظل الأسد، وستستمر بمحاسبة كل من يمكن النظام السوري من الاستمرار في قمع شعبه".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فرض واشنطن عقوبات على شركتين سوريتين و3 أفراد بموجب قانون قيصر.

وقال: "فرضنا عقوبات على شركتين سوريتين و3 أفراد بموجب قانون قيصر وسنواصل اتخاذ إجراءات تعزيز المساءلة".
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