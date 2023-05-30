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لبنان

"إستنجد" بـ"عمّه".. هكذا تعاطى باسيل مع نوّابه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2023 | 13:32
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لوحظَ أنّ عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" بات "خارج السمع" تماماً بعد إجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. 
 
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وتبيَّن أنَّ معظم نواب التكتل لم يردّوا على الإتصالات التي تُجري معهم، فيما امتنع آخرون عن نقل الأجواء الحقيقية للإجتماع الذي أصدر التكتل بياناً بشأنه.
 
وفي السياق، قال أحد نواب "التكتل" لـ"لبنان24": "إذا أردتم معرفة ما حصل، فخاطبوا نواب التيار، وليس من أدبياتي الحديث عن أجواء الإجتماعات". 
 
بدورها، قالت مصادر سياسية مُتابعة أن حضور عون الإجتماع مثّل "إستنجاداً" من باسيل الذي سعى إلى استخدام "عمّه الرئيس" للضغط على نوابه، وقالت: "ما يظهر هو أنّ باسيل لا يمون على معظم نوابه بالشكل الكافي، فأتى بالرئيس عون ليفرض عليهم ما يريده ويأخذهم بالخجل معه، لكن هذا الأمر قد لا يتحقق".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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