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لبنان

أمورٌ جديدة يعلنها وزير الداخلية.. هذه هويّة المتورط بعملية خطف المواطن السّعودي

Lebanon 24
30-05-2023 | 13:57
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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنّ علاقة لبنان مع المملكة العربية السعودية ثابتة ولا يستطيع أحدٌ زعزعتها، مشيراً إلى أنّ الجيش تمكّن بالتنسيق مع القوى الأمنيّة "من تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري في أقلّ 24 ساعة من إختطافه".
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وفي حديثٍ عبر وكالة "بلومبيرغ الشرق"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضحَ المولوي أنَّ "المتورط في عملية الخطف هو من آل جعفر وينشطُ في مختلف أنواع الجريمة"، معلناً أنه تم الكشف عن شبكاتٍ تُهرّب المخدرات إلى دول الخليج، وقال: "السلطات اللبنانية نجحت في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن مستمرّن بذلك". 

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