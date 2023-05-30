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لبنان

معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2023 | 14:16
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قالت مصادر مصرفيَّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنَّه كان من المُفترض أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يُمدّد بموجبه التعميم رقم 161 مع مطلع شهر حزيران المُقبل، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وأضافت: "هناك إمكانية لصدور هذا البيان في حين أن هذه الخطوة قد لا تحصلُ أيضاً أسوة بما حصل قبل نحو شهر. حينها، لم يُصدر البنك المركزي تعميماً علنياً كما كان يفعل، بل أبلغ المصارف بإستمرار التعميم ضُمنياً".
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وأردفت: "فعلياً، فإنّ البنك المركزي وحينما أبلغ المصارف بقيمة دولار صيرفة الخاص بالرواتب، فإنه يكونُ بذلك قد مدّد تلقائياً سحوبات الدولار من كل الحسابات المصرفية العائدة للمواطنين، وبالتالي لا داعي حينها لإصدار تعميم يرتبط بالـ161 لأنه بات ساري المفعول تلقائياً". 
وعمّا إذا كان حجم التداول على "صيرفة" سيتقلّص خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قالت المصادر: "لا إشارات لذلك، والبنك المركزي مستمرّ بضخ الدولار ولا إشكالات تُذكر أبداً، واللافت هو أن المصارف تنظم تلك العمليات بسرعة قياسية لجميع المواطنين المخولين إستخدام حساباتهم لصيرفة، وقد جاء ذلك بناءً لتوجيهات من مصرف لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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