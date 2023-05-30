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لبنان

ردٌّ ناريّ من الخير على "الوطني الحر": من يجب أن يُحاكم هو من يأخذ البلد رهينة مصالحه

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:52
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ردّ النائب أحمد الخير على مضمون البيان الصادر عن تكتل "لبنان القوي"، اليوم الثلاثاء، والذي حمل في مضمونهِ تهديداً واضحاً بملاحقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومقاضاته بتهمة إرتكابه جرائم دستوريّة.
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وفي بيانه، قال الخير: "لم تعد بيانات التيار الوطني الحر تستأهل عناء الرد والتوضيح، لأنها باتت تكراراً ممجوجاً لمواقف معروفة هدفها التعمية على مسؤولية التيار ورئيسه في المشاركة في تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الجديد واللافت في بيان اليوم التهديد بملاحقة رئيس الحكومة ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية".
 
وأضاف: "الصحيح أن من يجب أن يُحاكم هو من يأخذ البلد رهينة أهوائه ومصالحه الشخصية ويعتمد نهج التعطيل المتمادي ويحاول بشتى الوسائل ضرب مؤسسة مجلس الوزراء لإيصال البلد الى الشلل التام".
 
وختم: "بئس زمن لا يخجل فيه بعضهم من نهج اتبعه وأوصل اللبنانيين الى جهنم".
 
 
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